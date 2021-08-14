إسبانيا تطرد نحو 800 مهاجر قاصر من جيب سبتة إلى المغرب

2021/08/14 | 03:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ جيب سبتة الإسباني، الجمعة، ترحيل نحو 800 مهاجر قاصر غير مصحوبين كانوا قد وصلوا إليه بأعداد كبيرة في منتصف مايو، حسب ما قال مصدر في إدارة المنطقة لوكالة فرانس برس.

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