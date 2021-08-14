مجلس الخدمة يستكمل إجراءات تثبيت العقود

2021/08/14 | 03:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، امس الجمعة، استكمال إجراءات تثبيت العقود ممن مضى عليهم أكثر من 5 سنوات.

وقال رئيس المجلس محمود التميمي، في بيان لمكتبه: إنَّ "المجلس ماض في عمله باستكمال اجراءات تثبيت العقود ممن مضى على عملهم اكثر من خمس سنوات كما نصت المادة 61 من قانون الموازنة".

واشار إلى "ضرورة تعاون جميع الوزارات ومجالس المحافظات من اجل اكمال اجراءات التثبيت".

وتابع التميمي أنَّ "المجلس من خلال معهد الخدمة يسعى لإشراك الملاكات الوسطى في الوزارات بدورات تدريبية مكثفة ومتطورة من اجل تخريج ملاكات شابة قيادية".

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