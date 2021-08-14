الحكومة الفنزويلية والمعارضة تباشران محادثاتهما في المكسيك

2021/08/14 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الحكومة الفنزويلية والمعارضة، مساء الجمعة، في المكسيك، محادثات جديدة على أمل تنظيم انتخابات رئاسيّة ورفع العقوبات التي تُثقل كاهل فنزويلا.

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