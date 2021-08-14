السفارة الأميركية في كابل تباشر إتلاف وثائق حساسة

2021/08/14 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت سفارة الولايات المتحدة في كابل، الجمعة، موظفيها بإتلاف الوثائق الحساسة والرموز الأميركية التي يمكن أن تستخدمها طالبان لأغراض دعائية، مع اقتراب متمردي الحركة من العاصمة الأفغانية.

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