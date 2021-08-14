2021/08/14 | 06:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على وشك إتمام اتفاق مع قطر لإيواء الآلاف من الأفغان الذين عملوا مع واشنطن وعائلاتهم، وفقا لما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصدر مطلع على المباحثات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبكة أميركية: الولايات المتحدة تقترب من اتفاق مع قطر لإيواء آلاف الأفغان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبكة أميركية: الولايات المتحدة تقترب من اتفاق مع قطر لإيواء آلاف الأفغان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).