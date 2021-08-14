2021/08/14 | 06:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف يوميات بوبي ماكيلفاين المفقودةبعد عشرين عامًا من وفاة ابنهم في الحادي عشر من سبتمبر ، لا تزال العائلة تبحث عنه بالكلمات التي تركها وراءهبواسطة جينيفر سينيورترجمة : نادية خلوفعندما توفي بوبي ماكيلفين في 11 سبتمبر 2001 ، كان مكتبه في المنزل عبارة عن دراسة في الألواح التكتونية ، مغطاة بأكوام متحركة من اليوميات ذات الغلاف الجلدي والوسادات الصفراء.



كان يحتفظ بالمذكرات منذ أن كان مراهق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة موت في برج التجارة العالمي - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة موت في برج التجارة العالمي - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).