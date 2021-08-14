2021/08/14 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الإطفاء، الجمعة، من تحقيق تقدم بالسيطرة على غالبية حرائق الغابات التي باتت تجتاح شمالي الجزائر، لا سيما في تيزي وزو، الأكثر تضررا في منطقة القبائل، حيث يبدو السكان في حالة صدمة بانتظار تحديد هويات أصحاب الجثث المحترقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخماد غالبية حرائق الجزائر.. و"المشهد فظيع") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخماد غالبية حرائق الجزائر.. و"المشهد فظيع") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).