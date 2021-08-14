اندلاع نزاع عشائري عنيف في قضاء الكحلاء بميسان

2021/08/14 | 06:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اندلع نزاع عشائري عنيف في قضاء الكحلاء شرقي محافظة ميسان .وقال مصدر امني :" ان قوة مشتركة من شرطة ميسان والتدخل السريع وفوج مغاوير الجيش تحركت للسيطرة على النزاع "./انتهى

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