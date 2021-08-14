2021/08/14 | 07:27 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة هارفارد أن تلوث الدخان الناجم عن حرائق الغابات أدى لزيادة الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة تكشف علاقة بين حرائق الغابات ووفيات كورونا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة تكشف علاقة بين حرائق الغابات ووفيات كورونا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة تكشف علاقة بين حرائق الغابات ووفيات كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).