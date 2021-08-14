دراسة تكشف علاقة بين حرائق الغابات ووفيات كورونا

2021/08/14 | 07:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة هارفارد أن تلوث الدخان الناجم عن حرائق الغابات أدى لزيادة الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

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