إسرائيل تفتح معبر بيت حانون لاستئناف الأعمال التجارية بقطاع غزة

2021/08/14 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أيام من الهدوء على الحدود الجنوبية، منحت إسرائيل تصريحات للتجار ورجال الأعمال من قطاع غزة بالدخول للبلاد عبر معبر إيرز للمرة الأولى من 18 شهرا.

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