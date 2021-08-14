2021/08/14 | 08:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت وزارة التربية، اليوم السبت، عن مقترح لشمول المحاضرين المجانيين بإجازات الامومة والاجازات الدراسية.وقال مدير تربية الكرخ الثانية، قيس الكلابي، بحسب الصحيفة الرسمية، ان “مقترح شمول المحاضرين المجانيين بالاجازات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبر سار للمحاضرين المجانيين المركز الخبري الوطني.

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