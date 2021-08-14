2021/08/14 | 08:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية امنية واسعة شمالي بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية امنية واسعة شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية امنية واسعة شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).