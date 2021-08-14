انطلاق عملية أمنية واسعة شمالي بغداد

2021/08/14 | 09:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاركة وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي واجهزة أمنية أخرى.

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