بسقف قابل للطي والإزالة.. أستون مارتن تكشف عن سيارتها الخارقة

2021/08/14 | 09:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف أستون مارتن صانع السيارات البريطاني عن سيارة "فالكيري سبايدر" الخارقة بقوة 1155 حصانًا مع خاصية سقف قابل للطي والإزالة.

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