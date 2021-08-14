سطو مسلح على قصر أمير قطر في فرنسا

2021/08/14 | 09:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم لصوص أحدهم مسلح ليل الخميس الجمعة، قصر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالقرب من منتجع كان الفرنسي واستولوا على ساعات يد وقطع ثمنية أخرى، كما ذكر الجمعة مصدر قريب من الملف.

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