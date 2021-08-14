انخفاض خام البصرة الخفيف والثقيل

2021/08/14 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف والثقيل اليوم السبت مع تراجع ا سعار الخامات الاخرى .وسجل سعر خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 72.43 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 4 سنتات ، بنسبة 0.06% ، كما انخفض خام البصرة الثقيل بمقدار 60 سنتا الى 66.26 دولاراً للبرميل ، بنسبة 0.90%.ورغم انخفاض سعر خام البصرة الخفيف الا انه سجل اعلى الاسعار داخل منظمة / اوبك / اذ بلغ سعر النفط السعودي الخفيف 71.88 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 66.78 دولارا، ومزيج مربان الاماراتي 71.02 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 70.41 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 70.08 دولاراً، وجيراسول الانغولي 69.98 دولاراً./انتهى8

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