سفارة الولايات المتحدة في كابول تتلف وثائق حساسة مع تقدم حركة طالبان

2021/08/14 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / امرت سفارة الولايات المتحدة في كابول، موظفيها باتلاف الوثائق الحساسة والرموز الاميركية التي يمكن ان تستخدمها طالبان لاغراض دعائية، مع اقتراب مسلحي الحركة من العاصمة الافغانية.وابلغ مسؤول في السفارة الموظفين بمكان وجود المحرقة وغيرها من معدات اتلاف الوثائق، وفق وكالة فرانس برس.واكد متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية :" ان هذا اجراء عادي في حالة تقليص الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة في بلد ما".يذكر ان قوات حركة طالبان سيطرت على كبريات المدن في افغانستان بعد الانسحاب الامريكي منها ، وباتت قريبة من العاصمة كابول./انتهى8

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