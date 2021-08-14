الرافدين يصدر توضيحاً بشأن سلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية

2021/08/14 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، بشأن سلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية.

وقال مصدر في المصرف، لـ(بغداد اليوم)، إن "فروع المصرف مستمرة في ترويج معاملات الموظفين ومنتسبي القوات الامنية للحصول على السلف".

وأضاف المصدر، أن "التقديم على السلف من خلال فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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