بمشاركة التحالف الدولي.. انطلاق عملية لمكافحة 'داعش' في بغداد

2021/08/14 | 09:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، انطلاق عملية أمنية في مناطق شمال العاصمة بغداد لتعقب عناصر داعش.

وذكرت الخلية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (14 آب 2021)، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قيادة عمليات بغداد بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، تشرع بالساعة ٦٠٠ من صباح اليوم ، بعملية أمنية واسعة في مناطق شمالي العاصمة بغداد".

وأضافت "اشتركت في العملية وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي واجهزة أمنية أخرى"، مبينة ان العملية "تهدف هذه العملية الى تعقب عناصر عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق".

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