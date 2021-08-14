خام البصرة يغلق على انخفاض

2021/08/14 | 09:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أغلق سعر خام البصرة الخفيف والثقيل على انخفاض مع تراجع أسعار الخامات الأخرى يوم الجمعة.

وسجل سعر خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 72.43 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 4 سنتات وبنسبة تغيير بلغ 0.06% ، كما ارتفع ايضا خام البصرة الثقيل إلى 66.26 دولاراً للبرميل بمقدار 60 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 0.90%.

ورغم انخفاض سعر خام البصرة الخفيف الا انه سجل اعلى الاسعار داخل منظمة أوبك حيث بلغ سعر النفط السعودي الخفيف 71.88 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 66.78 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 71.02 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 70.41 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 70.08 دولاراً، وجيراسول الانغولي 69.98 دولاراً.

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