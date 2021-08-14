روسيا: لا دليل على تدخلنا في الشؤون الأمريكية

2021/08/14 | 09:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، إنه لا يوجد دليل حتى الآن على تدخل موسكو في الشؤون الأمريكية، لكن مثل هذه الاتهامات متواصلة.

وأوضح السفير، خلال تعليقه على تقرير وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الذي اتهمت فيه روسيا بتقديم معلومات مضللة حول كورونا، “إن هناك شعوراً بأن بعض السياسيين، يحاولون صرف انتباه الرأي العام عن المشاكل الداخلية، من خلال البحث عن عدو خارجي يمكن تحميله مسؤولية كل مشاكل أمريكا.

وأشار إلى أنه “في هذه الحالات، يتم طرح اسم بلادنا مجدداً ويتهمونها بمحاولة إحداث شرخ في المجتمع الأمريكي، وبشن حرب معلومات مضللة وحملات ضد اللقاحات الأمريكية، وبالتصدي لأنشطة الإدارة الأمريكية لمكافحة الوباء حتى فيما يتعلق بارتداء الكمامات.



يقومون بجمع كل المشاكل في كومة واحدة معا، ويلقون باللوم على روسيا فى كل شيء”.

وشدد السفير على أن “جولة التكهنات الجديدة بشأن التدخل الروسي، لم تعد حتى تثير الاستغراب، خاصة وأنها لا تترافق بأي دليل أو وقائع، بل فقط يتم طرح التكهنات، الغرض منها على ما يبدو هو الحفاظ على درجة عالية من الخوف من روسيا في المجتمع الأمريكي”.

وأكد أن موسكو متمسكة بمبادئها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وترفض بشكل قاطع كل الافتراءات الموجهة ضدها حول “محاولات التأثير على الوضع السياسي في الولايات المتحدة”.

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