ميسي ومحمد صلاح يتنافسان على جائزة ذهبية

2021/08/14 | 09:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جائزة القدم الذهبية هي عبارة عن قالب دائم لآثار أقدام اللاعب الذي يفوز بالجائزة.

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