بشرى سارة للمحاضرين: شمولهم بمميزات خاصة بالملاك الدائم

2021/08/14 | 09:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تدرسُ وزارة التربية مقترحا لشمول المحاضرين المجانيين بإجازات الامومة والاجازات الدراسية.

وقال مدير تربية الكرخ الثانية الدكتور قيس الكلابي، بحسب الصحيفة الرسمية، ان “مقترح شمول المحاضرين المجانيين بالاجازات الدراسية والامومة، يأتي عرفانا من الوزارة لما قدموه من خدمات جليلة طوال الاعوام الماضية”، منوها بان “المقترح سيأخذ مساره الصحيح حال عودة الصلاحيات من مجالس المحافظات الى الوزارة”.

وافاد الكلابي بأن “المديرية دققت معاملات المحاضرين الاكاديميين البالغ عددهم خمسة الاف، وستصرف رواتبهم خلال اليومين المقبلين، بينما ستتم مقاطعة البيانات الخاصة بنحو 1000 محاضر ضمن مراكز محو الامية، من اجل صرف رواتبهم الخاصة وتوزيعهم بين مراكز محو الأمية”.

واكد “شمول المحاضرين بعملية تسوية الملاكات التربوية، اذ سيتم توزيعهم بين المدارس التي تعاني من نقص بالاختصاصات اسوة بالمعلمين والمدرسين على الملاك الدائم”

وبين، ان ” تحويل المحاضر الى عقد اكبر مدخل للتعيين حال توفر الدرجات الوظيفية، من اجل سد النقص الحاصل بالاختصاصات والاستفادة من خبراتهم العلمية”.

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