تونس والمشروع التركي! - فهد المضحكي

2021/08/14 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي أعربت تركيا عن قلقها الشديد لما جرى في تونس منذ أسبوعين، لما يشكله عمليًا من إطاحة بحليفها البارز هناك راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الاخوانية، ولتأثير ذلك على تدخلاتها ومصالحها في المنطقة.تذهب بعض التحليلات إلى أن تركيا تدفع لتغطية موقفها الحقيقي من أحداث تونس، وإظهار نفسها كطرف حيادي ايجابي.في المقابل ثمة من يرى أن الموقف الدولي الإيجابي مع قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد شكّل هز ......





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