شاعر وقصيدة// مهدي حسام الدين، لبنان - ريتا عودة

2021/08/14 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة ومضات1.أجمل الكلام وأعذبهماترميه خلفكويلتقطه العابرون.2.الصمت على شيء لا يجب الصمت عنهيخرج جيلاً آخر من العبيد.



3.مابين قلبي ومقلتي زاويةتحج اليها ......صورتك.4.تائهٌ علىضفة إبتسامتكأنتظر.......اللقاء.5.لا تسألينيما ترجوه أغنيتيبعض الطيورتغني وهي تحتضرُ.< ......





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