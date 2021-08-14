2021/08/14 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الجماعات الترابية ونتيجة الفساد الانتخابي:4) ويمكن اعتبار الفساد، مترتبا عن الفساد الانتخابي، الذي يشمل ثلاثة أنواع من الفساد:ا ـ فساد الناخب الذي يبيع ضميره.ب ـ فساد سماسرة الانتخابات، أو تجار الضمائر الانتخابية.ج ـ فساد المرشحين، الذين يحولون حملاتهم الانتخابية، إلى وسيلة لشراء ضمائر الناخبين، من تجار ضمائر الناخبين، أو بطرقة مباشرة، إذا كانت هناك جماعة من السكان، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....5 - محمد الحنفي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....5 - محمد الحنفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).