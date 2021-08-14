ضاحي خلفان: نهاية أمريكا في أفغانستان تشبه سيناريو حربها في فيتنام

2021/08/14 | 10:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شبه نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، السبت، دخول القوات الأمريكية وخروجها منها بما حدث مع أمريكا في فيتنام، مشيرا إلى أن على واشنطن ألا تفرض الديمقراطية على دول العالم الثالث

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