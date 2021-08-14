مفوضية الانتخابات تكشف عن خطأ بـ”200″ ألف بطاقة بايومترية

2021/08/14 | 10:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن خطأ بنحو 200 الف بطاقة بايومترية.وقال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان بحسب الصحيفة الرسمية، إن “هناك بعض […]

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