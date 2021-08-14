اميركا توصي بجرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئات

2021/08/14 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

أوصت لجنة استشارية أميركية تابعة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بالإجماع بتلقي جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

ومن المرجح ان تتم الموافقة من قبل مديرة المركز روشيل والينسكي، التوصية وتعطي الموافقة النهائية على تقديم الجرعة الثالثة في غضون ساعات.

ومن شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق أمام الملايين ممن يعانون من ضعف المناعة بشكل معتدل أو شديد للحصول على جرعة أخرى من لقاحي فايزر وموديرنا نهاية الأسبوع الجاري، حيث يعاني من ضعف المناعة في الولايات المتحدة نحو سبعة ملايين أو 2.7 بالمئة من البالغين.

ويشمل ذلك التصنيف كثيرين ممن يعالجون من السرطان أو أمراض الكلى المزمنة، إضافة إلى مرضى زراعة الأعضاء، بما في ذلك من خضعوا لعمليات زرع الخلايا الجذعية خلال العامين الماضيين، وأولئك الذين يعانون من أمراض تضر الجهاز المناعي.

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