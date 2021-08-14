2021/08/14 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد المنبئ الجوي، أحمد التميمي، ان العراق سيسجل انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من اليوم السبت، فيما بين سبب ذلك.

وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم)، إن "تأثير المرتفع الجوي شبه المداري سيضعف مع تقدم كتلة بحرية اقل حرارة"، لافتاً إلى أن "الطقس في المناطق كافة سيكون مشمساً على الاغلب".

وبين، ان "الرياح تتحول في عموم المدن الى الاتجاه الشمالي الغربي مع تسجيل نشاط في هباتها والتي تصل احيانا الى 40 كم تشتد احيانا في الاقسام الجنوبية الشرقية الى 60 كم مع فرص تصاعد الغبار الخفيف، كما ان درجات الحرارة العظمى سوف تنخفض عما كانت عليه اليوم بمقدار 3 درجات مئوية".

وأضاف، ان "نهاية موجة الحر تدريجياً تبدأ من اليوم، مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة بعدة درجات نتيجة لسيطرة كتلة بحرية اقل حرارة ويستمر تأثيرها طيلة الاسبوع".

وتابع المنبئ الجوي، ان "درجات الحرارة في المدن العراقية لهذا اليوم هي:- دهوك 38، الموصل 42، اربيل 41، كركوك 41، السليمانية 37، صلاح الدين 43، ديالى 44، الانبار 42، بغداد 43، بابل 44، كربلاء 43، الديوانية 45، واسط 45، النجف 45، السماوة 45، ذي قار 46، ميسان 46، البصرة 47".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل انخفاضاً بدرجات الحرارة بدءاً من هذا التأريخ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل انخفاضاً بدرجات الحرارة بدءاً من هذا التأريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).