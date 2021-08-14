السفارة الأميركية في كابول تبدأ بإتلاف الوثائق الحساسة

2021/08/14 | 10:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمرت سفارة الولايات المتحدة في كابول، موظفيها بإتلاف الوثائق الحساسة والرموز الأميركية التي يمكن أن تستخدمها طالبان لأغراض دعائية، مع اقتراب مسلحي الحركة من العاصمة الأفغانية.

وأبلغ مسؤول في السفارة الموظفين بمكان وجود المحرقة وغيرها من معدات إتلاف الوثائق، وفق مذكرة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.



ويشمل التلف الأغراض التي تحمل شعار السفارة أو الوزارات والأعلام الأميركية والأشياء الأخرى التي يمكن استخدامها لأغراض الدعاية.

وتشعر الولايات المتحدة بقلق حيال التقدم السريع لعناصر طالبان الذين سيطروا على أكبر المدن في البلاد وباتوا قريبين من كابول.

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