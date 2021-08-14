انخفاض كبير بدرجات الحرارة ينتظر العراق بدءًا من اليوم.. الحرارة تتدرج في المحافظات بين 37 و47

2021/08/14 | 10:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكد المنبئ الجوي، أحمد التميمي، ان العراق سيسجل انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من اليوم السبت.

وقال التميمي، في إيضاح تابعته “يس عراق”، إن “تأثير المرتفع الجوي شبه المداري سيضعف مع تقدم كتلة بحرية اقل حرارة”، لافتاً إلى أن “الطقس في المناطق كافة سيكون مشمساً على الاغلب”.

وبين، ان “الرياح تتحول في عموم المدن الى الاتجاه الشمالي الغربي مع تسجيل نشاط في هباتها والتي تصل احيانا الى 40 كم تشتد احيانا في الاقسام الجنوبية الشرقية الى 60 كم مع فرص تصاعد الغبار الخفيف، كما ان درجات الحرارة العظمى سوف تنخفض عما كانت عليه اليوم بمقدار 3 درجات مئوية”.

وأضاف، ان “نهاية موجة الحر تدريجياً تبدأ من اليوم، مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة بعدة درجات نتيجة لسيطرة كتلة بحرية اقل حرارة ويستمر تأثيرها طيلة الاسبوع”.

وتابع المنبئ الجوي، ان “درجات الحرارة في المدن العراقية لهذا اليوم هي:- دهوك 38، الموصل 42، اربيل 41، كركوك 41، السليمانية 37، صلاح الدين 43، ديالى 44، الانبار 42، بغداد 43، بابل 44، كربلاء 43، الديوانية 45، واسط 45، النجف 45، السماوة 45، ذي قار 46، ميسان 46، البصرة 47”.

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