الثقافة النيابية تقترح إعادة قانون الجرائم المعلوماتية لمجلس الوزراء

2021/08/14 | 10:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اقترحت لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس النواب، اليوم السبت، إعادة قانون الجرائم المعلوماتية إلى مجلس الوزراء ،فيما استبعدت إقراره في الدورة الحالية.وقالت رئيس اللجنة سميعة الغلاب في تصريح صحفي، إن “قانون الجرائم المعلوماتية واجه الكثير من اعتراضات الجمهور وردود الأفعال القوية، عند عرضه للتصويت في مجلس النواب”، مبينة أن “اللجنة ناقشت خلال […]

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