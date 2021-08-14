العاني: يجب على الحكومة منع استخدام السلاح المنفلت ضد دول الجوار

2021/08/14 | 10:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة العلاقات والشؤون الخارجية النيابية، أن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ستشاركان بمؤتمر الجوار العراقي المزمع عقده في نهاية الشهر الحالي، وقال عضو اللجنة النائب ظافر العاني إن الدول المدعوة للمؤتمر المزمع عقده في بغداد معنية بأمن واستقرار العراق، لافتاً … Readmore

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