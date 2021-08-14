لصوص يقتحمون قصراً لأمير قطر بالقرب من مدينة كان الفرنسية

2021/08/14 | 10:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اقتحم لصوص أحدهم مسلح ليل الخميس الجمعة، قصر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالقرب من منتجع كان الفرنسي واستولوا على ساعات يد وقطع ثمنية أخرى، كما ذكر أمس الجمعة مصدر قريب من الملف.

وقال المصدر، إن الشيخ تميم بن حمد لم يكن موجوداً عندما اقتحم أربعة أشخاص منزله في موان-سارتو ليل الخميس الجمعة، مؤكداً بذلك نبأ بثته إذاعة “آر تي إل”.

وأضاف أن السرقة تمت بلا عنف، موضحاً أن اللصوص “لم يضعوا مسدساً على رؤوس الأشخاص الذين كانوا موجودين في القصر”، لكن هؤلاء “خضعوا لأوامر (اللصوص) عندما رأوا السلاح”.

وأوضح أن اللصوص سرقوا “قطعاً ثمينة خصوصاً ساعات يد”.

ولم يكن الشيخ تميم موجوداً عند وقوع الحادثة لكن عدداً من أفراد عائلته كانوا في المنزل.

وفتح عدد من هيئات إنفاذ القانون في مدن غراس ونيس ومرسيليا تحقيقاً.

وتملك عائلة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي تنازل عن الحكم في 2013 لابنه الشيخ تميم، منذ تسعينات القرن الماضي هذا القصر الذي يمتد على مساحة 30 هكتاراً في موانس سارتو.

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