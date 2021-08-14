طقس العراق يشهد انخفاضاً بدرجات الحرارة

2021/08/14 | 10:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، عن حالة الطقس في العراق مؤكدة أن الطقس سيشهد انخفاضاً بدرجات الحرارة.وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحالة الجوية للبلاد لهذا اليوم السبت في المنطقة الوسطى سيشهد انخفاضا قليلا في درجات الحرارة مقارنة بيوم امس، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم".وأضاف البيان أن"الطقس سيكون في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) کم.وأشار إلى أن "يوم الأحد سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً ولا تغيير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (20-30) كم/س ، ومدى الرؤية (6-8) کم".وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغيير في درجات الحرارة ،والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، والرياح شمالية غربية معتدلة والسرعة (20-30) كم/س ، ومدى الرؤية (6-8) کم.وبين أن "المنطقة الشمالية سيكون الطقس فيها صحواً ليوم الاثنين، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س ، مدى الرؤية (8-10) کم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، ومدى الرؤية (6-8) كم، أما في المنطقة الوسطى فسيكون الطقس صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، ومدى الرؤية (6-8) کم".ولفت إلى أن "يوم الثلاثاء القادم سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، ومدى الرؤية (8-10) کم، أما المنطقة الجنوبية فالطقس فيها سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س ، ومدى الرؤية (6-8) کم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً ،ولا تغير في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10- 20) كم/س، ومدى الرؤية (8- 10 )كم".أما يوم الاربعاء فسيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً ،ولا تغير في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10- 20) كم/س، ومدى الرؤية (8- 10 )كم"، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، ومدى الرؤية (8-10) کم، أما المنطقة الجنوبية فالطقس فيها سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س ، ومدى الرؤية (8-10) کم.

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