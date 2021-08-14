2021/08/14 | 10:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني رصدت عدسات المصورين، السيدة الأولى في الولايات المتحدة جيل بايدن، وهي تستند إلى عكاز وتستعين بزوجها الرئيس جو بايدن، أثناء صعودها مروحية رئاسية.وهذه أول صورة لجيل بايدن منذ إصابتها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جيل بايدن على “عكاز”..



هذا ما حدث لقدم سيدة أميركا الأولى المركز الخبري الوطني.

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