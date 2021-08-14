لغة المسرحية الفصحى والعاميّة 2 - سامي عبد الحميد

2021/08/14 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_عبد_الحميد - 2 - في معظم لغات الأمم المختلفة لا توجد اختلافات كثيرة بين مفردات وتركيبات اللغة الفصحى واللغة العاميّة أو اللهجة مثلما هي موجودة في لغتنا العربية كما أظن،بل إن هناك اختلافات كثيرة حتى بين اللهجات المحلية العربية ومنها العراقية وذلك لأن هذه اللهجات هجينة حُشرت فيها العديد من المفردات جاءت من لغات أجنبية كالتركية والفارسية والانكليزية والأمثلة على ذلك كثيرة وعلى وفق هذه الاختلافات يقف ......





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