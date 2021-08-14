لغة المسرحية الفصحى والعاميّة - سامي عبد الحميد

2021/08/14 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد في كتابه (فن الشعر) ناقش أرسطو ستة مكونات أو أجزاء للتراجيديا هي (1) الحبكة وقُصد بها الأحداث و(2) الشخصيةوقُصد بها الشخص الذي تمر به الأحزان أو يكونها (3) اللغة وقُصد بها الواسطة التي تعبر بها الشخصيات عن أفكارها (4) الفكر وقُصد به كل ما يقال به معنى شمولي (5) المرئيات وقُصد بها كل ما يرى من قبل المتفرج وخصوصاً مكان الأحداث (6) الغناء وقصد به الأوزان الشعرية للغة وإيقاعاتها مما يسر اذن المتفر ......





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