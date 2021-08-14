خام البصرة الخفيف والثقيل يغلق على انخفاض مع تراجع اسعار الخام العالمي

2021/08/14 | 11:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلق سعر خام البصرة الخفيف والثقيل على انخفاض مع تراجع أسعار الخامات الأخرى .وسجل سعر خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 72.43 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 4 سنتات وبنسبة تغيير بلغ 0.06% ، كما ارتفع ايضا خام البصرة الثقيل إلى … Readmore

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