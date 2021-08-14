خبير اقتصادي : العراق في صراع بين قوى الدولة واللادولة و مافيات مليارية اغتنت على المال العام

2021/08/14 | 11:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اشاد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي ، بخطوة ازالة التجاوزات ، ووصفها بالايجابية ، مؤكدا وجود مافيات مليارية اغتنت على المال العام وشجعت الفوضى بكل القطاعات .وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" اصبح من الواضح ان العراق دخل حاليا صراعا بين قوى الفوضى واللادولة من جهة وقوى الدولة والتنظيم من جهة اخرى .واصبحت المواجهة في كل المحاور "، مبينا :" ان ازالة التجاوزات على المال العام ستظهر من هي الجهات التي كانت تسمح باستغلال المال العام دون ضوابط للاغراض الخاصة وذلك سيوفر ادلة اثبات على المتورطين بتلك الفوضى وما هية دوافعهم وما هي الاجهزة الرقابية التي سمحت بذلك ، وعلى الحكومة تتبع حركة التجاوزات ومحاسبة الجميع ".واضاف :" على الحكومة والسلطة التشريعية والرقابية والسلطة القضائية ان توحد الجهود في إعادة تقييم القرارات والإجراءات السابقة وتعديلها لكي تعيد ثقة الشعب بالدولة ".وتابع :"ان الحكومة ملزمة بتوفير الحياة الكريمة لكل العراقيين ، واتخذت عدد ا من الاجراءات لتقليل الأضرار على شرائح واسعة من العراقيين منها الشروع بتوزيع الأراضي على الفقراء وعوائل الشهداء ودعم مشروع السلة الغذائية لتحسين المستوى المعيشي للطبقات البسيطة ".وتابع ان " هذه الخطوة تستهدف المافيات التي تجاوزت بقوتها وتسلطها على المال العام في الفترة السابقة والان ستتم ازالتها واعادة حقوق الدولة والشعب "./انتهى8

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