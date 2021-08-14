للمرة الثانية خلال أيام.. داعش يهاجم الحشد العشائري وعملية عسكرية غرب الموصل

2021/08/14 | 11:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض الحشد العشائري فجر السبت إلى هجوم من قبل عناصر داعش قرب قرية معيزيلة في قضاء مخمور جنوب شرق مدينة الموصل.

وقال مصدر أمني أن الحشد العشائري أضرم النيران في احدى الجزرات النهرية الكبيرة في محاولة لمحاصرة عناصر داعش الذين نفذوا الهجوم.



وفي السياق أفاد مصدر أمني آخر بانطلاق عملية عسكرية نفذتها قوة من الفرقة المشاة الخامسة عشرة التابعة للجيش العراقي، لتفتيش جبال الشيخ ابراهيم الواقعة ضمن ناحية المحلبية غرب مدينة الموصل.

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