"تيك توك" تفرض قيوداً إضافية على المراهقين وتغلق الدردشة

2021/08/14 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلن تطبيق "تيك توك" عن فرض قيود إضافية على المراهقين الذين يشكلون أكبر شريحة من مستخدميه، بهدف حمايتهم من المخاطر المرتبطة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد على أنه من المهمّ أن نكون أكثر استباقية لضمان أمن المراهقين، حيث اتخذ خطوة بإبطال خدمة الدردشة المباشرة تلقائيا لمن هم بين 16-17 عاما.

وأضاف أن المراهقين سيُنبهون لاختيار من يمكنه مشاهدة الأشرطة التي يطرحونها، وسيُضطر من هم دون الـ16 إلى اختيار المشاهدين من بين متابعيهم.

وأكد تيك توك عدم توجيه إشعارات بعد الـ9 مساء لمن هم بين 11-13 عاماً، وبعد الـ10 مساء لمن هم بين 16 - 17 عاماً، لضمان تلقيهم قسطا كافيا من النوم.

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