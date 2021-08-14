الطقس.. العراق على موعد مع انخفاض درجات الحرارة

2021/08/14 | 11:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، انخفاض درجات الحرارة خلال الايام القليلة المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (14 اب 2021)، أن " المنطقة الوسطى سيشهد، اليوم السبت، انخفاضا قليلا في درجات الحرارة مقارنة بيوم امس، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم".

وأضاف البيان، أن"الطقس سيكون في المنطقة الشمالية صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم".

واوضح، انه "سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) کم".

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