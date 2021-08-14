2021/08/14 | 11:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، القبض على (6) متهمين في محافظتي البصرة، وكربلاء.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقت القبض على (6) متهمين في محافظتي البصرة، وكربلاء وبحوزتهم مايقارب النصف كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".

واشارت الى ان "المتهمين تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية الخاصة بالمخدرات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 6 متهمين بتعاطي وترويج المخدرات في البصرة وكربلاء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 6 متهمين بتعاطي وترويج المخدرات في البصرة وكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).