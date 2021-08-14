الخربيط يرى محاولة متظاهرين من الجنوب الدخول الى الانبار هي محاولة ارهاب سياسي وحسد من عند انفسهم

2021/08/14 | 11:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى عضو مجلس النواب عن محافظة الأنبار، عبد الله الخربيط، أن محاولة عشرات المحتجين من مختلف المحافظات، التظاهر وسط مدينة الرمادي، هي محاولة “أرهاب سياسي وحسد من عند انفسهم”، مشيراً إلى وجود جهات سياسية مستفيدة من خلفهم، و”ضرب لأمن المحافظة”.… Readmore

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