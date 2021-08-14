ضبط إرسالية محملة بمواد مخالفة في جمرك المنطقة الشمالية

2021/08/14 | 11:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الهيئة العامة للجمارك، السبت، ضبط إرسالية محملة بمواد مخالفة، في مديرية جمرك المنطقة الشمالية.وذكرت الهيئة، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أنه “استمراراً لجهود موظفي مفارز قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية تم ضبط ارسالية محملة بأدوات احتياطية جديدة للسيارات مخالفة لعدم دفع الرسوم الجمركية”.وأشارت إلى، “احالتها الى …

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