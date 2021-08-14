حاكم مصرف لبنان يطالب الحكومة بتشريع لصرف الاحتياط الإلزامي

2021/08/14 | 11:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم السبت، على أنه لن يتراجع عن قرار رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع يسمح باستخدام الاحتياط الإلزامي.وأضاف سلامة في تصريحات له، اليوم: “نحن مسؤوليتنا أن نؤمن المال.أعطونا التشريع نؤمن المال”، وتابع: “نقول للكل بدكم نصرف من الاحتياط الإلزامي البالغ 14 مليار دولار فقط..نحن حاضرين..أعطونا القانون”.

وقال أيضاً: “الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي وصل إلى الخط الأحمر وملزمون بوقف فتح الاعتمادات، حيث بلغ الاحتياطي”، لافتاً إلى أن 800 مليون دولار أُنفقت على الواردات الشهر الماضي كان من المفترض أن تكفي 3 أشهر.

أوضح أن الحكومة تعلم بقرار رفع الدعم عن المحروقات بدءا من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وأعضاء المجلس المركزي.

ولفت إلى أن “بيع الدولار أعتقد إنه رح يصير على منصة صيرفة”، مبيناً أن السوق أسعاره تتلاعب بسبب الأزمة اللبنانية السياسية.

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