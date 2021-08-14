المالية تناقش تطبيق النظام الضريبي

2021/08/14 | 11:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ملاذ الأمينناقشت وزارة المالية، اليوم السبت، مع الشركات الاستثمارية وعدد من رجال الأعمال تطبيق النظام الضريبي وجدواه.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزارة المالية عقدت ورشة تحت عنوان (إصلاح النظام الضريبي في العراق) بحضور وزير المالية علي علاوي ومستشارين في رئاسة الوزراء ومدراء عامين في وزارة التخطيط ودوائر المالية والضريبية وبمشاركة عدد من أصحاب الشركات الاستثمارية العاملة في العراق ورجال أعمال.وأشار الى أن "الورشة تناولت مواضيع عدة أبرزها جدوى تطبيق النظام الضريبي وأنواع الضرائب".

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