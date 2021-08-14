شاب بريطاني يتبرع لنازحي العراق بمجموعة من الغسالات اليديوية

2021/08/14 | 11:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ نافجوت سواهني مشروع الغسالات التي تعمل بذراع يدوي، عام 2018، بعدما استلهم الفكرة من آلة خلط السَلَطات المنزلية.

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